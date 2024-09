Mastella | Resto con De Luca ma parlo con Piantedosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi sono rotto le p Se sto lavorando alla candidatura diin Regione Campania nel 2025? Ma no, sono solo incontri istituzionali. Non mi aspettavo che provocassero tutta questa bufera. Non tocca a me decidere, sicuramente consideroun buon ministro dell’Interno, ma l’eventuale candidatura non riguarda me. Io sceglierò chi sostenere in virtù dei nomi dei candidati”. E’ quanto dichiara in un’intervista al Fatto Quotidiano il sindaco di Benevento Clemente. “Qui – dice ancora – mi fanno la guerra tutti. Che la destra mi attacchi lo capisco, lo sa quanti voti ho portato a Denel 2020? Centoduemila. E si ricorda nel 2006? L’Unione ha vinto per 25 mila voti, io ne presi 200 mila in Campania. Ce l’ho col centrosinistra: non posso essere sempre quello che dona il sangue e poi mi rompono. Mi fanno la guerra.