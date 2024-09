Lo studio spagnolo sulle mascherine

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 3 settembre 2024) Ci avete segnalato un video pubblicato sul canale YouTube de Il Salvagente, video dal titolo:: cosa abbiamo respirato in pandemia? Dura 2 minuti e 15 secondi e potete vederlo qui. Noi abbiamo pensato di fare cosa utile nel trascrivere l’audio con l’aiuto dell’IA e riportarvelo nella sua interezza – ci mettete sicuramente meno a leggere che ad ascoltare: Cosa abbiamo davvero respirato indossando ledurante la pandemia? Cosa dice la scienza e cosa dovremmo fare per proteggere la nostra salute? Durante la pandemia, lesono diventate un accessorio essenziale per proteggerci dal COVID. Ma ti sei mai chiesto cosa abbiamo realmente respirato indossandole ogni giorno? Una nuova ricerca spagnola, pubblicata su Environment International, getta luce su questo interrogativo, rivelando alcuni dati sorprendenti.