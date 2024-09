Le pagelle del Picchio La difesa soffre gli avversari D’Uffizi ci prova bene Marsura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Livieri 7. Inoperoso nel primo tempo, compie due parate gol nella ripresa e salva il risultato. Menna 5,5. Ogni tanto si fa sorprendere fuori posizione in qualche taglio verticale della Pianese, e deve certamente trovare l’intesa con i compagni. Curado 5,5. Anche lui non sempre preciso soprattutto nell’impostare l’azione da dietro. Il centravanti Mignani gli scappa alle spalle e lui va in affanno. Gagliolo 5,5. Ancora lontano dalla forma migliore ci mette comunque la buona volontà e l’esperienza non sempre sufficienti. Adjapong 6. Corre e si proponein avanti. Solite difficoltà in fase difensiva e la Pianese attacca sempre dalle sue parti cercando di approfittarne. Varone 7. Realizza un gran gol in apertura e guida il centrocampo sempre giocando a testa alta e facendo ripartire l’azione con buona pericolosità. Bertini 5.