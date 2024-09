La nuova Aston Martin Vanquish vuole battere tutte le sue avversarie

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 3 settembre 2024) L'rappresenta la punta di diamante dell'offerta della casa britannica per quanto riguarda le sportive a motore anteriore. Escludendo modelli estremi come la Valhalla o la Valkyrie, questa è lapiù potente di sempre. Ma prima di parlare di numeri è interessante capire il significato del suo nome, che vuol dire «sconfiggere» e in effetti ladiventare il nuovo boss del piccolo ed esclusivo club delle supercar con l'architettura più classica (motore anteriore e trazione posteriore). La Ferrari 12Cilindri potrebbe non essere d'accordo con questo intento coupé inglese, ma per sapere quale sarà la migliore bisogna aspettare di mettersi al volante.