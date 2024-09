Individuati i due giovani minacciati da Sangare prima dell' omicidio di Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - I carabinieri di Bergamo hanno individuato i due ragazzi che sarebbero staticol coltello da Moussadi. A quanto si è appreso, sono due 15enni di Chignolo d'Isola. Moussaè stato trasferito dal carcere di Bergamo per motivi di sicurezza. L'incolumità del trentenne reo confesso per l'disarebbe stata a rischio per alcune minacce ricevute da altri detenuti quando hanno saputo del suo arrivo nel penitenziario di via Gleno. Tra gli episodi il lancio di alcune bombolette incendiarie. Il cambio d'istituto ha ricevuto anche il nullaostaa gip Raffaella Mascarino.