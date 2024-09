Il 17enne di Paderno | Covavo un disagio ma non pensavo di uccidere la mia famiglia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - "unda tempo, avevo pensieri di morte ma non dila mia". A dirlo, secondo quanto riferito dal suo avvocato Amedeo Rizza, il giovane arrestato per avere ucciso genitori e fratello nell'interrogatorio durato un paio d'ore nel carcere Beccaria. Il ragazzo nega quindi di avere premeditato il delitto. "Quello di oggi è stato un interrogatorio chiesto dalla Procura per avere dei chiarimenti sui dettagli degli spostamenti nelle ore precedenti ai fatti", precisa Rizza. Dal nuovo confronto con gli inquirenti non sarebbe emerso nulla di nuovo rispetto a quanto già detto quando ha confessato. "Non riesco a darmi una spiegazione per quello che ho fatto - ha ribadito il-. Non volevo". Non e' ancora stato fissato l'interrogatorio di convalida che potrebbe essere domani o nei prossimi giorni.