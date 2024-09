Finito l’effetto incentivi giù il mercato dell’auto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)sul. Dopo la crescita del 15% a giugno e del 4,7% a luglio, le immatricolazioni sono in calo del 13,4% nel mese di agosto, anche a causa delle due giornate lavorative in meno rispetto a un anno fa. Il risultato dei primi otto mesi dell’anno resta comunque positivo, a quota 1.080.447, in crescita del 3,8% sull’analogo periodo del 2023. Pesante la flessione di Stellantis: il Gruppo guidato da Carlos Tavares ad agosto ha immatricolato 17.132, il 32,4% in meno dello stesso mese del 2023. La quota discende dal 31,8% al 24,8%, le vendite del marchio Fiat superate da Toyota con Lexus, Volkswagen e Dacia. Negli otto mesi il gruppo ha immatricolato 335.883, in calo del 2,1% sull’analogo periodo dell’anno scorso, con la quota in calo al 31% contro il 32,9%.