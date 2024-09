Daniele Dezi chi è il fidanzato di Gaia Gozzi | Con lui sono molto felice

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)è innamoratissima del, produttore musicale, bassista, autore e collaboratore musicale che vanta tra i progetti più importanti i brani scritto per Anchille Lauro, Coez e Clementino. In arte Orang3,fa parte del duo di producer “Frenetik&Orang”, è originario di Roma ed è papà di una bimba di nome Ella, nata da una precedente relazione. Oggi èal fianco di, che in un’intervista a Verissimo raccontava: “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma”. La musica li ha sicuramente uniti sin dall’inizio, visto cheha collaborato con grandi nomi del panorama musicale italiano come Achille Lauro, Coez e Clementino. Non solo, Orang3 fa parte anche del duo di produttori “Frenetik&Orang”. La musica è sempre stata una grande passione sin da bambino.