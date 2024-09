Commissione Ue troppi uomini in squadra | von der Leyen e il rebus delle quote rosa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 settembre 2024) A Bruxelles un intrigo politico minaccia la credibilità dell‘Unione europea. Ursula von der, Presidente dellaeuropea, affronta una sfida imprevista: comporre unache rispecchi l’equilibrio di genere, principio tanto sbandierato quanto apparentemente irraggiungibile. Dopo aver guidato l’Ue attraverso pandemia e crisi ucraina, von dersi trova ora impantanata in una palude di resistenze che minacciano di vanificare gli sforzi per la parità di genere. Il quadro è preoccupante: solo nove donne nominate dai paesi membri, escludendo la Presidente stessa. Un numero che rappresenterebbe un passo indietro, un colpo all’immagine di un’Unione che si vanta di promuovere l’uguaglianza. La situazione assume contorni grotteschi considerando l’esistenza di una “commissaria per l’uguaglianza”.