Balestrieri al primo atto Gennaioli davanti a tutti nel Palio di Sant’Egidio

(Di martedì 3 settembre 2024) di Claudio Roselli Colpi di coda risolutivi nell’edizione 2024 deldi, il tradizionale appuntamento con la storia che ogni anno mette di frontee cittadini che avanzano richiesta di partecipazione nella serata del giorno dedicato a uno dei fondatori della città. Il vincitore, David, ha infatti scoccato la verretta per penultimo; il secondo classificato, Andrea Barculli, lo aveva appena preceduto e anche il terzo, Gian Luca Baldi, è salito fra gli ultimi 10 nel totale dei 67 tiratori (19 dei quali non ordinari) che si sono alternati sui due banchi allestiti al campo "Luigi Batti" di Porta del Ponte. Un esito che ha colto di sorpresa un po’, a cominciare dallo stesso vincitore: era stato infatti Lorenzo Becci, componente del gruppo musici della società ma non balestriere, l’autore fino a quel momento della traiettoria più precisa.