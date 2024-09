Alfonso e Federica sono la sesta coppia di Temptation Island 12

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 3 settembre 2024) Manca una settimana esatta al debutto su Canale 5 della dodicesima edizione di. Tra le coppie pronte a mettersi in gioco, a partire da martedì 10 settembre 2024, c’è anche quella formata da. Conosciamoli meglio., ladi12ha 20 anni ed è fidanzata conda otto anni. Napoletana, convive col compagno da quasi un anno. Ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 per un motivo specifico: Scrivo io aperché tante cose non le ho fatte perché lui non me le permette. Ad esempio, mangiare una pizza con le amiche, andare a mangiare un gelato. Addirittura andare a ballare, cosa impossibile, o anche una vacanza.cose che io non ho mai fatto, se non con lui.