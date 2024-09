WEC 2024 la Ferrari trionfa nella 6 Ore di Austin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo la vittoria in Formula 1 a Monza con Charles Leclerc, lafesteggia anche per la conquista della 6 Ore di, valida per il mondiale WEC. La 499P numero 83, in in livrea giallo Modena, guidata da Yifei Ye, Robert Schwartzman e Robert Kubica, infatti, ha tagliato il traguardo sul circuito texano davanti alla Toyota di Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries e all’altra hypercar di Maranello, la 499P numero 50 guidata da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ovvero la squadra che ha riscritto la storia vincendo l’ultima 24 Ore di Le Mans. Alla luce di questi risultati, la Toyota è in testa alla classifica con 147 punti, davanti a Porsche (136) e(128). WEC, la6 Ore diSportFace.