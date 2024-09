Vespe contro parassiti della vite | la strategia di una cantina sudafricana

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 2 settembre 2024) I droni si alzano in volo, sorvolano i vigneti a un'altezza di 30 metri, e poi, improvvisamente, rilasciano centinaia dipredatrici. È quanto svela la CNN, una nuova arma segretaVergelegen Wine Estate, una tenuta vinicolache utilizzaper combattere uno deipiù insidiosi delle viti: le cocciniglie. L'utilizzo degli animali nei vigneti non è una novità, ma un ritorno a pratiche antiche rivisitate in chiave moderna. Pecore, capre, galline, oche, e persino asini, sono stati reintrodotti anche in molti vigneti italiani per sostituire i mezzi agricoli e i diserbanti chimici. Questi animali pascolano tra i filari, eliminando le erbacce, fertilizzando naturalmente il terreno e contribuendo al mantenimentobiodiversità.