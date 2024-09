Strage di Paderno Dugnano | I genitori italiani sono troppo protettivi e in famiglia ormai non si parla più Lo psichiatra Paolo Crepet punta il dito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si trova nella struttura milanese Beccaria il ragazzo di 17 anni arrestato domenica 1 settembre, per l’omicidio deie del fratello 12enne a, comune alle porte di Milano. Protetto e sorvegliato, il minore si trova nella struttura dove sarà assistito dagli psicologi per cercare di riportare a galla il movente del triplice omicidio. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo avrebbe agito perché “in casa mi sentivo un corpo estraneo. Oppresso“. Loe sociologo, interpellato da Il Messaggero, ha provato ad analizzare i motivi e le circostanze che posfavorire il quadro di un delitto di questo genere: “Non c’è una regola. Ed è avvenuto perché non parliamo più. Abbiamo scambiato i soldi con le parole. Una volta siva e non c’erano soldi. Oggi cii soldi ma non sipiù. Un padre non sa dove è suo figlio di 14 anni.