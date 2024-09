Rocksteady colpita da nuovi licenziamenti dopo le vendite deludenti di Suicide Squad | Kill the Justice League

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 2 settembre 2024)Studios ha effettuato una nuova ondata diproprio in queste ore, precisando che questitagli sono stati necessari in seguito alledithe. Come leggiamo su Eurogamer.net, il reparto QA dell’azienda ha visto le sue dimensioni quasi dimezzate nell’ultimo mese, passando dagli originali 33 membri del team agli attuali 15, con la dirigenza dello studio che ha citato direttamente le scarsedicome motivo della sua “ristrutturazione”. il portale online statunitense ha aggiunto che i tagli dei posti di lavoro si estendono anche al di fuori del QA, visto che un membro dello staff ha rivelato nei giorni scorsi attraverso i propri account sui social media di essere stato informato che sarebbe stato licenziato nel bel mezzo del congedo di paternità .