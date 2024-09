Parigi 2024 Ganeshamoorthy | Ho ricevuto tanti complimenti ma anche messaggi sulla mia pelle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non era mai stato così popolare Rigivan, diventato subito un idolo dei social dopo la medaglia d’oro conquistata nel lancio del disco nella categoria F52 alla Paralimpiadi di. “Non appena ho preso il cellulare non riuscivo a toccarlo perché scottava: 400su Whatsapp, oltre 1000 richieste di amicizia su Instagram. Ho sentito tutta la famiglia e gli amici stretti, mentrepersone che non conoscevo mi hanno fatto i. Forse l’unica cosa negativa erano alcune persone che mi scrivevano cose indelicate sul colore della: ancora nelsentire questa cosa è un po’ triste. Vabbè gli ignoranti sono loro, a me scivola addosso” ha raccontato.