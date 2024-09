Muore nello schianto contro un camion terribile incidente sulla Tre Valli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Perugia, 2 settembre 2024 – Unsi è verificato questa sera intorno alle ore 20statale 685 delle TreUmbre tra i comuni di Cerreto e Norcia., avvenuto tra une un’auto è morto un uomo. La vittima dell’è il conducente della Volkswagen Golf nera che si è scontrata con il mezzo pesante. Ferito ilista. Le dinamiche dell’sono al vaglio delle forze dell’ordine. Nonostante l’arrivo dei soccorritori per il conducente dell’autovettura non c’è stato nulla da fare. I soccorritori e i vigili del fuoco intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppo violento l’impattoil. I vigili del fuoco di Norcia hanno provveduto a estrarre il corpo dalla vettura. Il conducente del mezzo pesante è stato invece portato all’ospedale di Spoleto per le cure del caso.