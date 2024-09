Milan Theo Hernandez rompe con Paulo Fonseca? Il futuro è a rischio!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 2 settembre 2024), il rapporto trasembra essersi un po’ incrinato: e adesso ildel francese è a, un rapporto che fatica a entrare nel vivo e che dopo le prime tre giornate sembra essersi incrinato. Al terzino francese – che giustamente si sente tra i migliori al mondo nel suo ruolo – non è andata giù la doppia esclusione nella prima gara con il Torino e con la Lazio. Nessun problema fisico, solamente una scelta tecnica. Una scelta anche discutibile, ma non troppo fuori dal normale, visto che contro il Parma l’ex Real Madrid è stato tra i peggiori in campo ed è parso svogliato in campo. Certo è che, però, in situazioni di difficoltà, sarebbe meglio non rinunciare ai big della squadra, che hanno i colpi per risolverti la partita in qualsiasi momento (stesso discorso vale per Rafael Leao).