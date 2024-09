Il Legnano calcio cambia proprietà ma Benedetto resta | le voci sul nuovo patron

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024)(Milano) – Fra dubbi (molti) ed incertezze, il passaggio didell'A.C.sembra ormai prossimo. Secondo fonti vicine alla società lilla, potrebbe essere convocata una conferenza stampa venerdì 6 settembre per ufficializzare l'arrivo del, un imprenditore della provincia di Cuneo, tale Zoppi, il cui nome circola da qualche giorno. Il nodo della questione rimangono però le quote societarie cheno sotto sequestro per decisione della magistratura di Alessandria. Da qui la decisione di procedere per una cessione di ramo d'azienda colconsiglio di amministrazione che continuerà a includere i fratelli, con l'arrivo alcuni imprenditori locali.