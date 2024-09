Il coraggio di Biden nel condannare Hamas e il silenzio degli ammutoliti del mondo libero

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un’altra volta Joeè riuscito nel doppio compito di non stare al livellodele di non recitare la parte del nonno in kefiah che una buona porzione del suo milieu assai volentieri gli affibbierebbe. Lo ha fatto dicendo la cosa semplice che i suoi colleghi europei non hanno detto, la cosa che non hanno detto il malvissuto delle Nazioni Unite né il losco figuroaffari Esteri dell’Unione Europea, la cosa che non avrebbe detto Kamala Harris se fosse stata al suo posto: ha detto, Joe, che «i leader dipagheranno per i loro crimini».