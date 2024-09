Fino a dicembre resta chiuso il traforo del Monte Bianco si attendono disagi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 2 settembre 2024) AGI - Chiude per lavori il tunnel del: dalle 17 di oggi ilsarà inaccessibile al traffico per più di tre mesi, almenoal 16. La galleria lunga 11,6 chilometri è sottoposta a un piano di manutenzione e rinnovamento che durerà 18 anni, con chiusure annuali programmate. Prevedibili fortiper cittadini, imprese e autotrasportatori, anche per i problemi legati alla perdurante interruzione della linea ferroviaria Torino-Lione e al sovraccarico del Frejus. Già in primavera c'era stato un periodo di chiusure notturne mentre in questo caso è previsto un cantiere-test di risanamento della volta su due tratti, di 300 metri ciascuno, avviato in un periodo considerato a basso impatto quanto meno per i flussi turistici.