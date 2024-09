Diablo IV la recensione della stagione 5 | L’arrivo delle Orde Infernali

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non manca moltissimo all’uscita del primo DLC diIV, ma Blizzard non molla ed estende il post end-game del gioco base con una nuova. Stavolta si va negli inferi ad affrontare le, vere e proprie ondate di demoni e mostri di ogni genere e tipo che culminano dinanzi al cospetto del Concilio decaduto. La formula è la medesimastagioni passate, conmissioni pseudo-storia che terminano con il vero contenuto del pass (ricorsivo e permanente). Vi lasciamo, dunque, alla nostra5 diIV (e del nuovo Season Pass). Il punto sulla storia: Il Concilio risorge Il potere di Mefisto inizia a farsi sempre più intenso, in vista di quello che ci attenderà il prossimo 8 ottobre, data di uscita del primo DLC Vessel of Hatred.