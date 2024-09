Caserta trovato il corpo della donna trascinata via dal fango assieme al figlio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 - Trovata senza vita Agnese Milanese, ladi 74 anni scomparsa il 27 agosto scorso insieme con il42enne Giuseppe Guadagnino, trascinati via da un fiume dimentre erano a bordo del loro Apecar a San Felice a Cancello. Ilinvece risulta ancora disperso. Madre eerano scomparsi martedì scorso durante un violento nubifragio che ha colpito la frazione di Talanico. Da giorni i Vigili del Fuoco distanno effettuando le ricerche servendosi di gommoni, droni, cani molecolari e nucleo sommozzatori. Ricerche che si sono concentrate nell'invaso dell'ex cava Giglio, dopo aver scandagliato in lungo e in largo il canalone che costeggia la frazione dove era stato rinvenuto l'Apecar. Â