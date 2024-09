Thiago Motta e De Rossi dalla 10 in azzurro alla panchina | Juve-Roma vale già tantissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Entrambi hanno indossato la maglia numero 10 in nazionale. Daniele Del’ha vestita nel 2007-2008 per un fatto “geopolitico” (sua definizione in riferimento all’eredità di Totti). Nel caso diinvece la spiegazione è molto più semplice: nel 2016 innessuno aveva la sua qualità e intelligenza di gioco, anche se per più di qualcuno affidargli il numero che fu di Baggio e Totti era un’eresia. A prendere le difese del compagno fu Daniele Dein conferenza stampa (“Sciacquatevi la bocca, è un maestro”) evigilia dintus, big match che chiuderà la terza giornata di Serie A, l’attuale tecnico bianconero ha ricordato l’episodio: “Daniele non aveva bisogno di difendermi, ma lo ha fatto e io gli sarò riconoscente per sempre. Domani saremo avversari, ma gli auguro il meglio per il futuro”.