Orrore a Gaza trovati nel tunnel i corpi di 6 ostaggi | dura reazione israeliana

(Di domenica 1 settembre 2024) Idi seiisraeliani sono stati individuati dai soldati israeliani neidella Striscia di, nell’area di Rafah, e sono stati riportati in Israele per essere identificati L’esercito israeliano ha detto di aver trovato in unsotto Rafah, nel sud della Striscia di, idi sei persone che erano state prese ino da Hamas nel famigerato attacco del 7 ottobre dello scorso anno,nte un concerto di musica. Cinque sono di nazionalitàmentre uno ha anche la cittadinanza statunitense. Ildove sono stati ridei prigionieri uccisi – Cityrunmors.it – Nella mattina di sabato 7 ottobre 2023, il gruppo palestinese Hamas aveva avviato un ampio attacco a sorpresa contro Israele dalla Striscia di, con il lancio di migliaia di razzi che avevano colpito varie località cogliendo impreparato l’esercito israeliano.