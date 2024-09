Mi dispiace per quello che ti è successo Sinner da New York il messaggio per Giulia Gardani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Non solo gli Us Open. Nei pensieri di Jannikc'è spazio anche per la "vita reale" e soprattutto quella degli altri, meno fortunati di lui. Un'altra lezione di stile e umanità dal 23enne fenomeno di San Candido, numero 1 del ranking mondiale, che sabato sera ora italiana ha travolto O'Connel qualificandosi per gli ottavi di Flushing Meadows, quarto e ultimo slam stagionale, dove affronterà Tommy Paul. Fuori dal campo, però, Jannik cerca di non pensare alle polemiche (pretestuose) di alcuni avversari riguardo alla sua mancata squalifica per la positività al Clostebol rilevata lo scorso marzo a Indian Wells ma trova il tempo per registrare commoventi video-messaggi.