Louis Vuitton Cup Luna Rossa cerca il poker contro Alinghi New Zealand in forma dopo la riparazione record?

(Di domenica 1 settembre 2024) Nelle acque di Barcellona si conclude il primo round robin dellaCup, il torneo che designerà lo sfidante di Team Newnel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si preannuncia un pomeriggio di fuoco con due sfide cruciali che ci condurranno al giro di boa della fase a gironi:un altro round robin, che si disputerà la prossima settimana, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali e la prima avrà anche il vantaggio di poter scegliere la propria avversaria. Le regate che assegnano punti si preannunciano dunque molto roventi in terra catalana e ci sarà da divertirsi, sperando che il vento dia una mano:la brezza molto leggera che ha portato a diversi rinvii tra venerdì e sabato, ci si auspica qualche nodo in più per fare in modo che tutto fili per il verso giusto.