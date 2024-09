LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | alle 15 00 la gara la Ferrari lancia la sfida alla McLaren

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36 Le possibili strategie sulle gomme. Probabilmente la maggior parte dei piloti sceglieranno le medie per passare poihard per una (19-25 giri) o due soste (11-16), mentre chi proverà ad allungare sceglierà di partire con le hard per cambiare dopo 27-33 giri. 14.33 Su 73 GP disputati a– in 25 occasioni (34,2%) il vincitore è partito dpole position. – in 39 occasioni (53,4%) il vincitore è partito dprima fila. – Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio d’Italia è Peter Gethin, che nel 1971 si impose partendo per 11°. Anche l’era turbo-ibrida ha un vincitore scattato da lontano. Pierre Gasly, il quale nel 2020 primeggiò d10ma casella della griglia. 14.30 Mezzora esatta al via!!si prepara per il grande evento!! 14.