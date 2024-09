LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Ganeshamoorthy domina e vince l’oro nel lancio del disco F52! Manu in finale nei 100m T64

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:56 Nel frattempo nulla da fare per Alessandro Ossola, che chiude la seconda batteria deiT63 in quinta ed ultima posizione con 12.46. 21:53 Questo il podio definitivo deldelF52: 1.Rigivan(27.06m), 2.Aigars Apinis (20.62m), 3.Andre Rocha (19.48m). 21:50 MEDAGLIA D’OROOOOOOO! DOMINIO ASSOLUTO, CONCORRENZA SPAZZATA VIA! Rigivanhato la gara deldel discto F52, migliorando per ben tre volte il record del mondo (27.06m) e rifilando 7 metri di distacco al secondo classificato! 21:47 Di seguito i tre qualificati dalla prima batteria: Michael Puseletso Mabote (12.05), Joel de Jong (12.09) e Ezra Frech (12.14). 21:44 Adesso in corso le batterie deiT63, Alessandro Ossola al via nella seconda.