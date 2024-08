Lazio-Milan Fonseca | Leao-Theo? Non creiamo casi dove non ci sono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Finisce con un pirotecnico 2-2 la sfida dello Stadio Olimpico tra. Fuochi d’artificio cominciati già dopo meno di 3’ quando Dia ha sfiorato l’1-0 evitato da Pavlovic che poi al 7’ ha vestito i panni del finalizzatore portando in vantaggio i suoi con un colpo di testa vincente su calcio d’angolo. Trovato il vantaggio, i rossoneri hanno quindi preso coraggio ma nonriusciti a rimpinguare il loro bottino e nella ripresa è arrivata la veemente reazione dei biancocelesti, capace di ribaltare il risultato in 4’ grazie alle reti di Dia e Castellanos, assistiti da un Tavares indemoniato sulla sinistra. Tutto da rifare, quindi, per gli ospiti che però hanno saputo riacciuffare il match con, appena entrato e poi rimasto in disparte assieme arispetto a tutto il resto della squadra durante il “cooling break”.