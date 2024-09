La scommessa | Facciamo vivere l’autodromo tutto l’anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Il valore economico del Gp di Monza, insieme a ciò che può offrire, non è patrimonio solo del capoluogo brianzolo, ma una ricchezza di cui beneficia enormemente tutta la Lombardia. L’assessora al Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia Barbara Mazzali, traccia un indirizzo chiaro per il futuro: "Bisogna fardi Monza tutta". "Il Gran premio – esordisce l’assessora – si conferma non solo un appuntamento imperdibile per gli amanti della Formula 1, ma anche un motore di attrattività turistica per la Regione. Gli interventi di riqualificazione del, infatti, lo hanno reso ancor più affascinante, pronto ad accogliere i visitatori in un contesto rinnovato e ricco di storia". I dati dell’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività parlano chiaro.