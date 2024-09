Golf Scottie Scheffler vince la FedEx Cup e i suoi 25 milioni di dollari di montepremi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Unopressoché imbattibile o quasi. A poche settimane di distanza dall’oro olimpico, e dopo aver già trionfato nel The Masters, il numero uno al mondo delha chiuso in trionfo il Tour Championship, ultimo atto dei play-off del PGA Tour, conquistando così laCup e i25didi. Un ultimo atto domenicale in cui ilista 28enne del New Jersey ha solamente dovuto gestire il vantaggio ai danni del connazionale Collin Morikawa, che si è piazzato in seconda posizione. Sono in totale ora 62.228.357 iconquistati, tra successi e bonus, quest’anno dall’americano, che ha trionfato in otto tornei. Un numero così alto non lo si vedeva dal 2007, quando Tiger Wood vinse sette titoli sul PGA Tour.laCup e i25didiSportFace.