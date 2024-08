Una ‘o’ di troppo nel cartello A14 uscita per Fiorenzuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Basta una lettera e il significato di una parola può cambiare completamente. E così un grandestradale sull’A14 all’di Imola indica non Firenzuola, il comune della Città Metropolitana di Firenze appena al di là del confine con la Toscana, mache invece si trova da tutt’altra parte e nemmeno in Romagna., quella con la “o”, è, infatti, in provincia di Piacenza. Un’altra è in provincia di Pesaro. Nessuna delle due località è vicina a Imola. Ilsbagliato appare arrivando da Bologna sull’autostrada.