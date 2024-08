Nicholas Winding Refn il suo prossimo film ambientato a Tokyo tra sesso violenza e glitter | Una sfida

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 31 agosto 2024) Nicolastornerà al cinema, con un nuovo progetto, ancora senza titolo, che sarà girato, e presumibilmente, a, in inglese e giapponese, nel corso del 2025. Il, di cui al momento non si hanno altri dettagli, sarà il primo lungometraggio del regista danese dai tempi di The Neon Demon (2016);, inoltre ha dichiarato di essere contemporaneamente al lavoro su due altri progetti, ad ora non ben definiti, uno dei quali legato al mondo del gaming.