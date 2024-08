Napoli lista Serie A | fuori Osimhen e Mario Rui dentro Folorunsho e Ngonge

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024) Antonio Conte escludeRui dallaper il campionato. Sorprese. Ecco tutti i nomi comunicati dalalla LegaA. Ildi Antonio Conte ha ufficializzato laper laA, e le sorprese non mancano. Il tecnico salentino ha preso decisioni forti, escludendo due nomi di peso: VictorRui. La notizia più clamorosa riguarda certamente. Il bomber nigeriano, capocannoniere della scorsa stagione, è ormaidal progetto tecnico di Conte. Una scelta che conferma le tensioni delle ultime settimane e apre scenari imprevedibili per il futuro del giocatore. Altrettanto sorprendente l’esclusione diRui. Il terzino portoghese, sul mercato fino all’ultimo, resta in Campania madalla. Una decisione che riflette le nuove gerarchie volute da Conte sulla fascia sinistra.