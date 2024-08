Mercati finanziari Tenaris tra i migliori titoli della settimana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) I dati macro economici costruttivi degli Stati Uniti delle scorse settimane hanno offerto l’opportunità di tirare un sospiro di sollievo e valutare meglio se la Fed riuscirà a evitare un atterraggio duro dell’economia. Noi siamo sempre stati orientati più ad un atterraggio morbido. Qualchefa, l’impennatavolatilità è stata un’opportunità per gli investitori di considerare l’impiego di liquidità in eccesso e di creare un migliore equilibrio nei loro portafogli. La crescita economica sta certamente rallentando e ci sono inoltre alcune crepe che stanno emergendo nel mercato del lavoro, ma la totalità dei dati non indica certamente un rapido rallentamento. Gli ultimi dati di CPI e PPI mostrano che la tendenza disinflazionistica rimane intatta (tendenza confermata da Powell a Jackson Hole).