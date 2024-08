LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | il vento c’è Si comincia con Luna Rossa-American Magic!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Iloggi c’è, tra 8 e 10 nodi. E dovrebbe anche aumentare più avanti a pomeriggio inoltrato. 13.42 Giornata davvero intensa oggi. Questo il programma: Ore 14.00A seguire Team New Zealand-Orient Express A seguire Alinghi vs INEOS Britannia A seguire Orient Express vsA seguire INEOS Britannia vsA seguire Alinghi vs Team New Zealand 13.40 Persarà un sabato molto importante, perché affronteràe Ineos Britannia, ovvero le due principali contendenti per il primato in classifica. 13.38 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata di round robin dellaCup