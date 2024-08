Leurs Enfants Apres Eux la recensione | l' adolescenza selvaggia nella provincia francese

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 31 agosto 2024) Potente e suggestivo il coming of agediretto dai gemelli Ludovic e Zoran Boukherma, adattamento del bestseller di Nicolas Mathieu. Il romanzo che Ludovic e Zoran Boukherma hanno scelto di adattare per il grande schermo, E i figli dopo di loro, si concentra sulla storia di tre adolescenti: lo scavezzacollo Anthony, la bella Stephanie e l'immigrato marocchino Hacine. Ritroviamo gli stessi personaggi inEux, presentato in concorso alla Mostra di Venezia, ma i gemelli del cinemascelgono di focalizzarsi sul solo Anthony. Il personaggio affidato a Paul Kircher, interprete promettente in costante ascesa, diventa il protagonista assoluto e al suo sguardo è affidato il punto di vista attraverso cui è filtrata questa storia di