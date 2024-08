Le 50 migliori canzoni degli Oasis

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono tornati con una reunion degna di una Top 50 che provi a riassumere l'eredità di una band leggendaria. Ecco quindi la classifica delle, una missione quasi impossibile, che però andava affrontata: 50. D’You Know What I Mean? Uno dei singoli più iconici della storia del rock. Il ritornello, che fa “All my people right here, right now / D'you know what I mean? / Yeah, yeah” si è rivelato da subito di gran caratura.Album: Be Here Now (1997)Autore: Noel Gallagher 49. The Fame Questo brano contiene tali e tante riflessioni sul successo e sulla vertigine che ne deriva, così piene di aggressività e presunzione che è sorprendente non sentirlo cantare da Liam Gallagher. Non c'è dubbio, il fratello l'ha ritenuta troppo autobiografica.Lato B di All Around the World (1998)Autore: Noel Gallagher 48.