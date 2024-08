La tripletta di Erling Haaland contro il West Ham è incredibile dice il boss del Man City Guardiola

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-31 21:57:41 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Manchesterconsente adi “fare ciò che vuole”, ha dichiarato il manager Pepdopo che l’attaccante ha guadagnato quattro gol di vantaggio nella classifica marcatori della Premier League con unanella vittoria per 3-1 sul campo delHam. Ladi, la seconda in sette giorni dopo la vittoria casalinga delper 4-1l’Ipswich Town del 24 agosto, ha portato i campioni in carica in vetta alla classifica, con solo il Liverpool in grado di raggiungerli in termini di punti prima della sosta per le partite internazionali della prossima settimana. “Fin dall’inizio, è stato”, ha dettoa Sky Sports. “Devi lasciarlo fare quello che vuole.