Il calciomercato non è finito! Occhio agli svincolati | i migliori 10 ci pensano anche le big

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Alla mezzanotte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto ilestivo italiano si è concluso per quanto riguarda le operazioni in entrata che prevedono il pagamento di cartellino. Le squadre italiane possono ancora cedere i calciatori all’estero nei mercati aperti e incassare ma non sostituire. O meglio possono farlo pescando dalche riguarda gli. Come ogni anno, terminato ilcanonico, le squadre guardano ai calciatori rimasti senza contratto, i cosiddetti, per puntare a eventuali ritocchi ai propri roster con qualche giorno in più di tempo per valutare quale sia il profilo migliore per completare la rosa e senza esborso economico legato al cartellino. Vediamo quali sono icalciatori in cerca di contratto.