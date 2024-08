Compagnoni | Inter ha inserito innesti importanti Immagino questa volontà!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) L’ha battuto l’Atalanta per 4-0. Di ciò ha parlato Maurizio, esprimendosi in questi termini sulla partita e sulle convinzioni acquisite dai nerazzurri anche grazie al mercato estivo. UNA CERTEZZA – Dopo la vittoria contro l’Atalanta per 4-0, l’conferma di essere una delle squadre più accreditate per la vittoria dello scudetto. Della forza dei nerazzurri si è occupato Maurizioa Sky Sport, con una convinzione espressa in merito: «Senza l’errore di Bisseck, l’avrebbe vinto contro il Genoa e nessuno avrebbe avuto qualcosa da ridire. I nerazzurri sono più forti rispetto alla scorsa stagione, perché hanno confermato la rosa che ha stravinto il campionato e. La squadra gioca benissimo, a memoria. Credo che quest’anno l’obiettivo rimanga sempre lo scudetto, ma mi aspetto qualcosa in più in Champions League».