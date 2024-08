ASMR il fenomeno social che conquista anche la televisione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024) L’(Autonomous Sensory Meridian Response) è la sensazione di piacere, calore, talvolta formicolio che parte dalla testa e si propaga per tutto il corpo, in relazione all’ascolto di particolari suoni come il sussurrare, grattare, bisbigliare, generati da movimenti lenti e a basso volume. Online se ne trovano a volontà di video del genere, specialmente su YouTube e TikTok, volti a innescare queste sensazioni: dal suono del taglio dei capelli a quello del masticare o rompere qualcosa di croccante, dal bisbigliare nel microfono al rumore soffice di tessuti grattati con l’unghia delle mani. Chi sperimenta l’afferma di sentirsi rilassato, e di usarlo come aiuto al sonno.