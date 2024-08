Addio alla maestra Angelini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Lutto a Grottammare per la scomparsa dellaMaria. Aveva 83 anni ed era stata insegnante nella scuola elementare di Grottammare nel plesso Ischia. Mariaera la mamma dell’avvocato Rita Virgili, presidente della Fondazione della Gioventù Musicale d’Italia, sezione di Grottammare, che da oltre venti anni organizza il ’FestivaLiszt’ insiemesorella Francesca, musicista, compositrice e docente nel Conservatorio di Fermo. Mariaha lasciato anche i nipoti Giuseppe Federico, clarinettista e Maria Margherita violoncellista. I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 17 nella Chiesa Gran Madre di Dio. Un duro colpo per l’intera famiglia Virgili che proprio in questi giorni è impegnata a portare a termine la ventiduesima edizione del FestivaLiszt. Il grave lutto è arrivato nella settimana di ’pausa’ che precede l’ultimo appuntamento.