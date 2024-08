Zebre sbiadite marciapiedi fantasma | Attraversare la strada che ansia La dura vita del pedone fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Firenze, 30 agosto 2024 – Agosto è una manna, ma con la città che riparte, tra cantieri, parcheggi impossibili, bus che non passano o passano strapieni, il mezzo forse migliore per spostarsi sono i piedi. Firenze è tutto sommato pianeggiante e le distanze non sono poi enormi. Ma quanto sono sicure le strade per i pedoni? Tralasciando buche e radici sui, il rischio maggiore sono gli attraversamenti. Partendo dalla redazione, già in viale Mazzini vicino all’angolo con viale Gramsci si incontrano le prime strisce pedonali scolorite, ma, coincidenza, un operaio arriva a ridipingerle in quel momento. Poco più avanti anche in via Botta sono poco visibili, così come in via Bovio vicino allo slargo di via Cassuto. Non va meglio in via Masaccio incrocio via Varchi e a quello con via La Farina.