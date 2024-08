US Open 2024 Jasmine Paolini | Ho sempre la stessa mentalità Bisogna dare il massimo qualche occasione arriva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)si è guadagnata l’accesso al terzo turno degli USdi tennis dopo l’infortunio occorso alla ceca Karolina Pliskova nel corso del primo game della loro sfida odierna: l’azzurra ha spiegato quanto accaduto in conferenza stampa, parlando anche del doppio con Sara Errani e della prossima avversaria in singolare. Sul match odierno, finito dopo tre scambi: “Così non mi era mai successo, sinceramente è un po’ una sorpresa, dopo tre punti, così, è una sorpresa un po’ strana, nel senso che è brutto vedere una giocatrice uscire dopo tre punti dal campo. Allo stesso tempo sono per la prima volta al terzo turno, quindi sono contenta, c’è poco da fare, però spero che recuperi il prima possibile, questo sicuramente“.