Ternana a caccia del riscatto a Pontedera Presi Donati e Maestrelli assalto a Curcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Rossoverdi aper l’immediato tentativo di riscossa. Intanto, arrivano. Si tenta l’finale a. Rovaglia passa al Gubbio. La 2a gara di campionato dellasi sovrappone alle ultime ore di mercato (chiusura ore 24 odierne). Francesco(01), esterno destro-sinistro, arriva a titolo definitivo dall’Empoli e ha firmato un biennale. Vanta 20 presenze e un gol in Serie B nell’Ascoli, una nel Lecco, 48 presenze e 4 assist in Serie C tra Juve Stabia e Arezzo. E’ ufficiale il contratto di due anni per il portiere Gianmarco Vannucchi (95). E’ fatta per Alessio(03) difensore centrale, a titolo definitivo dalla Turris. Ex Frosinone, è più volte nipote d’arte: il nonno paterno è Tommaso (indimenticato allenatore della Lazio campione d’Italia), quello materno è Giuseppe Materazzi, anch’egli ex allenatore biancoceleste.