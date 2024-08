Settembre a Prato sul palco torna Cristina D' Avena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 -D', 'La Combriccola del Blasco', Alex Neri dal Tenax. Questi sono solo alcuni dei nomi che animeranno la seconda settimana del '', in scena tutte le sere in piazza del Mercato Nuovo a partire da mercoledì 4. I concerti, tutti ad ingresso gratuito, inizieranno alle ore 21.30. Ad aprire la settimana del 9sarà lo 'School Rock Show', con nove delle sue migliori band insieme ad ospiti a sorpresa nel corso della serata. Martedì 10, invece, sarà la volta delle ragazze e dei ragazzi del 'Circo Nero – Carnival Edition', con uno show musicale in maschera che promette grandi emozioni. “Il loro – sottolinea Paolo Sax, titolare della 'Music Staff' che organizzerà gli eventi del '' – è uno show potente, ricco di adrenalina, ispirato ai grandi spettacoli internazionali.