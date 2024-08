Scossa di terremoto di magnitudo 3 7 ai Campi Flegrei nella zona Pisciarelli | avvertita anche a Napoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) La terra è tornata a tremare a. Una nuovadidi3.7 è stata registrata alle 21.23 ai. Il sisma è stato avvertito oltre che a Pozzuolinei comuni vicini, e in vari quartieri della città di, da Fuorigrotta a Bagnoli fino ai Colli Aminei. Al momento non si segnalano danni. Laè stata registrata dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, e l’epicentro è stato localizzato a una profondità di 2 km in contrada. L'articolodidi3.7 aiproviene da Il Fatto Quotidiano.