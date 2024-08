Opoku va a completare il Terre Ermeni ritorna al San Felice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non si ferma il mercato dei dilettanti. In Eccellenza aldi Castelli ecco l’attaccante 2005 Benedict(nella foto), ex Cognentese che arriva dal Formigine e dovrebbe essere in Juniores, poi aggregabile anche alla prima squadra di Domizzi. In Promozione lo United Carpi ha ancora in prova il centrocampista 2005 Nicola Pellacani, ex Sassuolo e Solierese, e con lui anche l’attaccante 2002 Majri Meher, ex Castelfranco e Vignolese, che era nei biancazzurri che 2 anni fa vinsero la Prima categoria, decisivo con una tripletta fra l’altro nei quarti di finale playoff con la Casalese ai supplementari.